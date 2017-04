Neues Update für Final Fantasy XV erscheint kommende Woche

Das gefeierte Rollenspiel Final Fantasy XV erhält in der kommenden Woche ein neues Update. Dieses wird am 27. April für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und einige Verbesserungen mit sich bringen.

Mit von der Partie ist unter anderem der sogenannte „Stable Mode„, welcher für eine stabilere Framerate auf der PS4 Pro sorgen soll. Außerdem wurden die Texte in Zwischensequenzen und den Menüs vergrößert, was zu einer besseren Lesbarkeit führt.

Für zeitbasierte Quests gibt es künftig zudem ein Ranking-System, um seine Zeit mit Spielern aus aller Welt vergleichen zu können. Neue Sticker für den Regalia und neue Songs für die Playlist komplettieren den kommenden Patch.