Neues Gameplay Video zu Little Nightmares

Bandai Namco hat ein neues Gameplayvideo zum Puzzle-Action-Adventure Little Nightmares veröffentlicht, welches im April erscheinen wird.

Darin schlüpft man in die Haut von Six und muss sich seinen schlimmsten Kindheitsängsten stellen. Gefangen in dieser düsteren Welt und bewaffnet mit nichts als ihrem klugen Köpfchen und einem Feuerzeug, muss Six das Licht in der Dunkelheit finden und in ihren Schwächen nach Stärke suchen, wenn sie überleben will.

Erscheinen wird das düstere Little Nightmares am 28. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.