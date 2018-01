Neuer Trailer zum Shooter Immortal Redneck

Der coole Oldschool-Shooter Immortal Redneck wird bereits am 27. Februar 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One, sowie im 1. Quartal 2018 auch für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel präsentiert sich als klassisches FPS mit einigen Roguelike-Elementen und spielt in Ägypten.

Die Dungeons sind zufallsgeneriert, außerdem versprechen die Entwickler einen ausgeklügelten Talentbaum und auch Permadeath soll es geben. Dabei schlüpft ihr in die Haut von insgesamt neun unterschiedlichen Klassen, die allesamt mit ihren eigenen Talenten aufwarten.

Um die bevorstehende Veröffentlichung der digitalen Fassung zu feiern, zeigen die Entwickler nun ein neues Gameplay-Video der Konsolenversion. Was sagt ihr zu dem Spiel?