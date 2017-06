Neuer Trailer zu Super Mario Odyssey & Releasetermin

Während des E3 Spotlight 2017 hat Nintendo einen neuen Trailer zum kommenden Nintendo Switch-Titel Super Mario Odyssey veröffentlicht. In den gezeigten Spielszenen werden viele neue Features aus dem Jump and Run präsentiert. So kann sich Mario diesmal dank seiner Mütze in die virtuelle Haut anderer Charaktere versetzen und so beispielsweise als Kugelwilli durch die Spielwelt fliegen.

Der neue Trailer zu Super Mario Odyssey:

Zudem gab Nintendo bekannt, dass Super Mario Odyssey am 27. Oktober 2017 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Quelle: Nintendo