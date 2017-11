Neuer Trailer zu Monster Energy Supercross – The Official Videogame

Rennspielfreunde mit einem Herz für zweirädrigen Motorsport bekommen bald neues Spielefutter! Milestone hat einen neuen Trailer zu Monster Energy Supercross – The Official Videogame veröffentlicht. Das neue Video bietet einen Überblick über die offiziellen Inhalte des Spiels: Die Spitzenfahrer aus den 250SX- und 450SX-Klassen, offizielle Bikes und alle bekannten und berühmten Strecken der 2017 Monster Energy Supercross-Saison.

Trailer zu Monster Energy Supercross – The Official Videogame

Dennoch bietet der Trailer nur einen kleinen Vorgeschmack auf das Spiel. Mit neuen Streckendesigns und den bekanntesten Stadien schafft Milestone die herausforderndste Off-Road Motorrad Championship. Das Team von Milestone hat mithilfe verschiedener Technologien gearbeitet, um das authentische Feeling eines Supercross-Events zu kreieren und den Fans eine möglichst realistische Spielerfahrung zu bieten.



Monster Energy Supercross – The Official Videogame erscheint am 13. Februar 2018 für Playstation 4 und Xbox One und kurze Zeit später für Nintendo Switch.

Quelle: PM Delasocial