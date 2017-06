Neuer Story-Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy

Sony zeigt auf der E3 2017 einen neuen Story-Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy von Naughty Dog. Die Standalone-Erweiterung wird am 23. August für die PlayStation 4 erscheinen. Im Laufe der E3 soll zudem ein ausführlicher Gameplay-Trailer veröffentlicht werden.

Der neue Trailer zeigt die Heldin Chloe Frazer:



Sie ist auf der Jagd nach dem legendären goldenen Stoßzahn von Ganesh, geschmiedet im alten Hoysala Imperium, und um ihn zu finden holt sie sich die Hilfe von Nadine Ross. Aber wenn wir eines von Chloe und Nadine wissen, dann das, dass beide nicht offensten aller Personen sind. Über den Verlauf der Story werden wir Chloe und Nadine dabei zusehen, wie sie damit ringen, sich gegenseitig zu vertrauen.

Außerdem erhält man auch einen ersten Blick auf den Antagonisten Asav.

Er ist ruhiger, kalkulierender und rücksichtsloser Kriegstreiber, der einen Bürgerkrieg in der Region führt. Um zu verhindern, dass der Stoßzahn in die Hände von Asav fällt, werden Chloe und Nadine von kriegsgebeutelten Straßen, über die Berge Indiens bis in die Ruinen von Hoysala reisen.

Quelle: PlayStation Blog