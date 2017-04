Neuer Meilenstein für ID@Xbox

Wie Microsoft heute offiziell bestätigen konnte, hat ID@Xbox einen weiteren Meilenstein erreicht die 500-Spiele-Marke durchbrochen. Ein Ereignis, das dem leidenschaftlichen Engagement vieler Indie-Entwickler und dem Support unzähliger Fans von überall auf der Welt zu verdanken ist.

Mit dem ID@Xbox-Programm veröffentlichen Spieleentwickler – egal ob groß oder klein – ihre Titel in Eigenregie und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Millionen von Spielern verbrachten im Jahr 2016 mehr als eine Milliarde Stunden ihrer Zeit mit den Indie-Titeln von ID@Xbox auf Windows 10 und Xbox One.

ID@Xbox: Einige Highlights im Überblick

500 Spiele bei ID@Xbox – Grund genug, nochmal einen Blick auf das vielseitige und abwechslungsreiche Portfolio zu werfen. Erst diesen Monat kamen einige neue Titel exklusiv auf die Konsole. Darunter Voodoo Vince: Remastered von Entwickler Beep Games, Thimbleweed Park von Terrible Toybox und Cities: Skylines – Xbox One Edition von Paradox Interactive.

Kritiker lieben Firewatch von Campo Santo, Lovers in a Dangerous Spacetime von Asteroid Base und INSIDE vom Limbo-Schöpfer Playdead, das erst kürzlich einen British Academy Award erhielt. Zu den Klassikern zählen mittlerweile Superhot von Team Superhot, Oxenfree von Night School Studios, das MOBA Smite von den Hi-Rez Studios, Pit People von Behemoth, das urzeitliche Ark: Survival Evolved von Studio Wildcard und Magic Duels von Wizards of the Coast.

Aktuell entwickeln Studios auf der ganzen Welt mehr als 1.000 Spiele für ID@Xbox. Kommende Highlights, wie der heiß ersehnte Xbox One-Exklusivtitel Cuphead von Studio MDHR oder Tacoma von Fullbright warten schon am Horizont auf Dich. Und mit Project Scorpio brechen Ende des Jahres aufregende Zeiten für Indie-Freunde und Entwickler an.

Hier findet ihr eine Liste aller ID@Xbox Titel, die bisher auf Xbox One und Windows 10 verfügbar sind.

Quelle: Microsoft