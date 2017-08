Neuer Gameplay Trailer zu Metroid: Samus Returns gesichtet

Nintendo of America hat auf Youtube einen brandneuen Trailer zum kommenden Metroid: Samus Returns für den 3DS veröffentlicht. In dem gut dreiminütigen Video bekommen wir neue Regionen und Gegner zu Gesicht, die sich der Weltraum-Amazone ab dem 15. September 2017 in den Weg stellen werden.

Gameplay-Trailer Metroid: Samus Returns:

Metroid: Samus Returns erscheint am 15. September 2017 in Europa. Neben einer Special Edition, neuen amiibo-Figuren und dem Spiel an sich, wird es zum Launch auch eine limitierte Version des New Nintendo 3DS XL im Design des Spiels geben.