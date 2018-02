Neue Videoimpressionen zu Nintendo Labo

Unsere Kollegen von IGN hatten die Möglichkeit in New York City erstmals Hand an das kommende Nintendo Labo zu legen. Dabei durfte sich das Team von den kreativen Ideen des Titels überzeugen. Passenderweise wurden die Eindrücke vom Event für euch auf Video festgehalten und in gut sechs Minuten zusammengefasst.

Nintendo Labo Impressionen:

Nintendo Labo erscheint hierzulande am 27. April 2018.

Quelle: IGN