Neue Spiele für den Xbox Game Pass im Anmarsch

Microsoft gab heute bekannt, dass ab dem 01. Februar 2018 neue Spiele für den Xbox Game Pass in Europa veröffentlicht werden. Neben Sportspielen und Action-Feuerwerken, ist auch was für Rollenspielfreunde dabei, aber schaut euch die Neuheiten am besten selber an:

– NBA 2K17

– WWE 2K17

– Halo Wars 2

– Darksiders II Deathinitive Edition

– Fable Anniversary

– RIME

– Riptide Renegade GP

– Letter Quest: Grimm’s Journey

Sind für euch interessante Neuzugänge dabei? Wenn ja, teilt sie uns via Kommentarfunktion mit!

Quelle: Microsoft