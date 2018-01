Neue Nintendo Direct am 11. Januar?

Gerüchten zufolge erwartet uns bereits am 11. Januar eine neue Nintendo Direct, in der die Japaner einige neue Spiele für die Nintendo Switch ankündigen könnten. Das will zumindest Reset Era Mitglied John Harke herausgefunden haben. Bestätigt hat Nintendo dies bislang allerdings nicht, die Termine vorangegangener Veranstaltungen wurden aber in der Vergangenheit bereits des Öfteren in Internet-Foren geleakt.

Die Nintendo Direct könnt sich um die Zukunft der Switch drehen und einige neue Spiele für das frische Jahr 2018 für euch bereit halten. Erst vor Kurzem wurden auf der amerikanischen Seite von Amazon ganze 18 bislang unangekündigte Switch-Spiele ohne Namensnennung geleakt.