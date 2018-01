Neue Inhalte für Snake Pass in 2018

Sumo Digital hat neue Inhalte für den 3D-Plattformer Snake Pass auf der Nintendo Switch angekündigt. Diese Inhalte sollen im Frühjahr 2018 erscheinen, konkrete Informationen oder einen Erscheinungstermin nannte man noch nicht.

Ob diese Inhalte helfen, das Spiel besser zu machen? In unserem Review konnte Snake Pass seinerzeit leider nicht überzeugen. Mangelnde Abwechslung und die störrische Kamera sorgten für eine durchschnittliche Wertung.

*yawn* We sssaid sssome things were happening in early 2018 – guess it’s time to wake up from our hibernation.

HELLO. 🐍🐍🐍 pic.twitter.com/vUPi8mjq56

