SEGA wird in Kürze neue Informationen zu Sonic 2017 und Sonic Mania veröffentlichen. Auf einer Präsentation auf der SXSW (10.03.17 – 19.03.17) in Austin, Texas will man sich zu den beiden neuesten Ablegern der Serie um den blauen Igel äußern.

Verschiedene Sega-Vertreter, sowie Takashi Iizuka vom Sonic Team, werden am 16. März über die beiden Spiele sprechen.