Neue Infos zu Ancestors: The Humankind Odyssey vom Assassin’s Creed Macher

Ancestors: The Humankind Odyssey heißt das neue Spiel von und seinem neuen Studio Panache Digital Games, einem der kreativen Köpfe hinter Assassin’s Creed und Assassin’s Creed II.

Auf einer Präsentation auf der Reboot Develop 2017 (20.04.17 – 22.04.17) in Dubrovnik, Kroatien, hat er neue Details zu seinem Spiel veröffentlicht.

Ancestors ist ein Third-Person Action-Adventure, das vor etwa 10 Mio. Jahren spielt.

Anders, als anfangs geplant ist das Spiel nicht länger episodisch. Damals sollte es in Episoden von einer Stunde spielbar sein, jetzt ist das Spiel offener und größer ausgefallen.

Ein Großteil des Abenteuers spielt sich in Afrika ab. Es gibt Ressourcen-Management und Survival-Elemente. Für die Animationen im Spiel ist derselbe Entwickler zuständig, der schon Ezio in Assassin’s Creed und den Prinzen in Prince of Persia animierte.

Das Projekt ist bereits vollständig finanziert und entsteht bei 32 Leuten in Montreal. Ancestors ist schon spielbar, wird in der nächsten Zeit aber trotzdem nicht erscheinen. Panache hat intern allerdings bereits einen Erscheinungstermin festgesetzt, hält diesen aber noch geheim.

Der Spieler soll eine Menge Spaß mit Ancestors: The Humankind Odyssey haben und die Geschichte seiner Vorfahren durch das eigene Handeln gestalten können.