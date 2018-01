Neue Informationen zum kommenden PlayerUnknowns Battleground Update (Xbox)

Im Dezember erschien der beliebte Battle-Royale Shooter PlayerUnknown’s Battleground (kurz PUBG) für die Xbox. Leider lief der Launch alles andere als rund, sodass sich Großteil der Spielerschaft über herbe Performance-Probleme beklagten. Selbst auf dem neuen Hardware-Monster, der Xbox One X, lief/läuft der Titel nicht optimal. Demnach versuchen die Entwickler das Spiel nach und nach mit Updates zu versorgen.

Den aktuellen Status des Updates beschreibt das PUBG-Xbox Team mit einem Forumeintrag wie folgt:

„Für PUBG auf Xbox gibt es derzeit keinen speziellen oder festgelegten Tag in der Woche, an dem wir Patches veröffentlichen. Unser Ziel ist es die Patches verfügbar zu machen, sobald sie bei der Zertifizierung durch sind und sich das Team sicher ist, dass die Gesamtperformance mit dem Patch verbessert wird. Abhängig von den Arten der Fixes, die in einem Patch enthalten sind, benötigt dieser Prozess mehr oder weniger Zeit, aber unser gemeinsames Ziel ist es, so schnell wie möglich bedeutungsvolle Verbesserungen für unsere Spieler zu veröffentlichen. Wir wollen während dieses Prozesses Transparenz gewährleisten (deswegen das vorherige Update in dieser Woche zum Status des Patches), auch wenn die Informationen unvollständig oder noch unklar erscheinen. Jedenfalls haben wir bald mehr dazu bekannt zu geben und vielleicht schon so früh wie heute Abend auf unserem Client Side Patch Status.“