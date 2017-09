Neue Gameplay-Szenen zu dem Resident Evil 7 DLC „Not A Hero“

Resident Evil 7 brachte einige spielerische Veränderungen wie die Ego-Perspektive hinein, schaffte es aber trotzdem alte Elemente aufzufangen und zu verarbeiten (Hier unser Test). Leider kamen dabei die bekannten und geschätzten Charaktere aus dem Resident Evil-Universum ein wenig zu kurz, womit Capcom mit dem DLC „Not A Hero“ etwas Abhilfe schaffen will.

In dem DLC schlüpft ihr in die Rolle des Chris Redfield und müsst ebenfalls den Gefahren der Baker Familie trotzen. Als ausgebildeter Soldat fällt natürlich auf, dass das Ganze deutlich actiongeladener vonstattengeht, als der Part, welchen man in der Haupthandlung mit Ethan abklappert:

Ein genaues Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt, Gerüchten zufolge könnte Not A Hero aber am 14. Dezember 2017 erscheinen.

