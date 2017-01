Neue Details und Videos zu Horizon: Zero Dawn

Guerrilla Games, Entwickler des kommenden Action-Adventure-Rollenspiels Horizon: Zero Dawn hat via Twitter bestätigt, dass das Spiel keinerlei Mikrotransaktionen bieten wird. Zudem hat PlayStation Japan einige Videos in englischer Sprache hochgeladen, in denen Mitglieder des Entwickler-Teams einige Einblicke in ihre Arbeit am Spiel gewähren. Auch neues Gameplay ist zu sehen.

@hot40chef There will be no micro transactions in #HorizonZeroDawn — Guerrilla Games (@Guerrilla) 22. Januar 2017



In einem der Videos ist auch kurz eine Karte der Spielewelt zu sehen. Unklar, ob es sich dabei um die komplette Welt oder lediglich ein einzelnes Gebiet handelt.

Hier nun die neuen Videos:

Horizon: Zero Dawn wird am 01. März exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen.