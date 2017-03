Neue Bilder & Infos zu Dragon Quest XI auf PS4 und 3DS

Square Enix hat neue Bilder zum Rollenspiel Dragon Quest XI veröffentlicht, welches im Laufe des Jahres 2017 für PlayStation 4 und Nintendo 3DS erscheinen wird. In der japanischen Zeitschrift Weekly Shonen Jump wurden zudem einige Informationen zur Geschichte veröffentlicht.

In Dragon Quest XI spielt man die Reinkarnation eines legendären „Helden“. Zu Beginn des Spiels wird der Protagonist 16 Jahre alt und nimmt an einer Zeremonie teil, welche ihn zum Erwachsenen machen soll. Er weiß, dass er die Reinkarnation des legendären Helden ist und versteht, dass er einen schwierigen Auftrag erfüllen muss. Um mehr über den Helden und seine Mission zu erfahren, verlässt er sein Heimatdorf in Richtung Delcadar – das größte Land des Kontinents.

Also begibt sich der Held direkt zum König des Landes und informiert diesen darüber, dass er der legendäre „Held“ sei. Der König hingegen erklärt, was „Held“ wirklich bedeutet und es stellt sich heraus, dass der Held auch „Kind des Teufels“ genannt wird.

Kurz darauf ist der Protagonist von Soldaten umzingelt und so ist es am Spieler herauszufinden, wer der „Held“ wirklich war und warum man ihm nach dem Leben trachtet.

Zumindest in Japan wird Dragon Quest XI Mitte 2017 erscheinen. Einen finalen Termin für Europa gibt es bislang nicht.