Neben der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind auch neue Amiibos angekündigt. Nintendo hat jetzt zwei der neuen Amiibos vorgestellt. Kurzum handelt es sich um einen Amiibo im Zelda-Design und einen Amiibo im Bokblin-Design.

Über den Effekt der Amiibos ist allerdings noch nichts bekannt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild und die neuen Amiibos sollen am 03.03.2017 auf der Nintendo Switch und der Wii U erscheinen.

Quelle: JPGAMES