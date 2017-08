Der Xbox Store hat auch in der aktuellen Woche wieder einige Neuerungen zu bieten. An dieser Stelle wollen wir euch eine kleine Übersicht verschaffen, was euch diesmal erwartet. Die Neuheiten im Xbox Store KW35 2017.

Xbox LIVE-Goldmitglieder freuen sich zudem über einen Rabatt in Höhe von 1,50 Euro auf die neuen Spiele.

Neu im Xbox Store KW35 2017