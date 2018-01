Netflix auf Nintendo Switch – Aktuelle keine Pläne

Auch in Zukunft kein Netflix auf Nintendo Switch. Noch immer glänzen App von Steaming-Anbietern auf der Nintendo Switch durch Abwesenheit. Während die Amerikaner bereits Hulu nützen können, schauen Abonnenten von Amazon Prime Video und Netflix noch immer in die Röhre. Das wird vermutlich auch erst einmal so bleiben, wenn man einer Aussage des Kundenservice von Netflix glauben will.

Auf Rückfrage meldete sich der Kundendienst nämlich via Twitter zu Wort und vermeldete, dass es aktuell keine Pläne geben, den Nintendo-Nutzern den Service zugänglich zu machen.

Hey there! There are currently no plans for Netflix on Nintendo Switch. We appreciate your feedback on it! *JF

— Netflix CS (@Netflixhelps) 14. Januar 2018