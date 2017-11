Need for Speed Payback steht in den Startlöchern und wird kommende Woche für PlayStation 4, PC und Xbox One erscheinen. Wer nicht darauf warten möchte und zudem noch Abonnent von EA-Access ist, darf schon bereits ein paar Stunden mit der Trial-Version drehen. Ein Abo für EA-Access gibt es bereits monatlich zu einem Preis von 3,99 EUR und jährlich 24,99 EUR. Lediglich Spieler der PlayStation müssen sich noch ein wenig gedulden, da EA-Access bisher nicht angeboten wird.

Trailer

