NBA Playgrounds: Unser Gameplay-Video zur Nintendo Switch Version

Vor gut einer Woche ist der neue Sporttitel NBA Playgrounds für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erschienen. In unserem Testbericht bescheinigte Philipp dem Spiel bereits seine guten Qualitäten und fühlte sich an gute alte NBA Jam-Zeiten erinnert. Nun liefern wir euch noch ein bisschen Gameplay-Material aus der Switch-Variante von NBA Playgrounds nach.

NBA Playgrounds Nintendo Switch Gameplay:

NBA Playgrounds ist auf allen drei Systemen ausschließlich digital für 19,99 Euro verfügbar und soll in Kürze auch neue Updates erhalten, die das Spiel kostenlos erweitern.