NBA 2K18 auf Nintendo Switch – Neue Infos zur Größe und Updates | Nur 30 fps

Update:

Nintendoeverything hat herausgefunden, dass NBA 2K18 auf Nintendo Switch lediglich mit 30fps läuft. Auf PlayStation 4 und Xbox One flimmert das Spielgeschehen mit konstanten 60 fps über den Bildschirm.

Gameinformer hat via Twitter neue Details zum Basketballspiel NBA 2K18 auf Nintendo Switch veröffentlicht. Der digitale Download des Spiels wird ungefähr 25 GB Speicherplatz einnehmen, haltet also am Besten schon mal eine große SD-Karte bereit!

Erfreulicherweise wird 2K Games die Updates für das Spiel am selben Tag bereitstellen, wie auf PlayStation 4 und Xbox One. Erscheinen wird das Spiel auf allen Plattformen am 19. September 2017, doch auf Nintendo Switch lässt die Retail-Fassung ein paar Tage länger auf sich warten. Diese wird erst nach dem digitalen Download im Handel stehen.

Auch die künstliche Intelligenz der Spieler und die Animationen sind auf der Nintendo Switch deckungsgleich mit den anderen Systemen, Abstriche müssen also nicht in Kauf genommen werden. Lediglich die Möglichkeit ein individuelles Logo für euer Team zu erstellen ist in der Swich-Version nicht möglich.

Allerdings wird es nicht möglich sein, seinen NBA 2K18 MyPlayer von einem der anderen Systeme zu übertragen. Dieser muss auf Nintendo Switch von Grund auf neu erstellt werden.