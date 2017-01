Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto – neues Gameplay-Video veröffentlicht

Letztes Jahr brachten die Jungs von CyberConnect2 und Bandai Namco den vierten Hauptteil der beliebten Ninja Storm-Reihe heraus. Wie in der Manga-Vorlage endete der Weg des Ninja’s mit dem Abschluss des Spiels. Doch ebenso wie die Mangavorlage, soll es nun auch auf dem PC und den Konsolen mit Naruto’s Sohn weitergehen.

Das Erbe wird fortgesetzt.

Für die Leser des Mangas dürfte der Name Boruto kein unbekannter Begriff sein. Demzufolge handelt es sich nämlich um den Sohn von Naruto. Auch nach der abgeschlossenen Manga-Story von Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha und Sakura Haruno folgten weitere Manga, welche sich um den Sohn Boruto dreht.

Folglich soll auch Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 am 03. Februar 2017 ein Update erhalten. Dieses wird kein Zusatzdlc sein, sondern wird als eigenständiges Spiel veröffentlicht. Es trägt den Namen Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto.

Im Video werden neue Charaktere vorgestellt. Darunter beispielsweise Boruto Uzumaki und Sarada Uchiha – Tochter von Sasuke Uchiha. Zusätzlich zu den neuen Charakteren, wird es aber auch neue Movesets für die altbekannten Charaktere geben.

Video

Quelle: Bandai Namco Entertainment America (YouTube)

Am 03.02.2017 kann man sich mit Boruto Uzumaki auf neue Abenteuer begeben. Nämlich dann erscheint Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto für PC, Xbox One und PlayStation 4.