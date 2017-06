Square Enix hat Monster of the Deep: Final Fantasy XV für die PlayStation 4 angekündigt. Die Episode ist auf die VR-Brille PlayStation VR ausgelegt. Darin erforschen die Spieler die Seen, Flüsse, Meere und Teiche des Spiels, nehmen an zahlreichen Angel-Herausforderungen teil. Auch Noctis, Prompto, Ignis und Gladiolus sind erneut mit von der Partie.

Also ein Angelspiel im Final Fantasy XV-Universum. Nun gut.