Monster Hunter: World Guide: So erhaltet ihr das Horizon Zero Dawn Skin für euren Palico

Heute ist es soweit und Monsterjäger aller Welt können mit Monster Hunter: World auf der Xbox One und PlayStation 4 auf große Jagd gehen. Dabei wurde schon vorab verkündet, dass es ein spezielles Crossover-Event zwischen Horizon: Zero Dawn und Monster Hunter: World auf der PlayStation 4 geben wird. Wie ihr Aloys Rüstung und ihren passenden Skin freischaltet, erklären wir euch in unserem Guide.

Auch männliche Jäger werden zu Aloy

Wer denkt, dass nur weibliche Jäger die Gestalt von Aloy annehmen können, der irrt. Auch die maskulinen Jäger dürfen sich mit dem Aloy-Ausrüstungsset in die rothaarige Heldin aus Horizon: Zero Dawn verwandeln. Zusätzlich gibt es außerdem noch einen passenden Skin für euer Palico, der kurzerhand das Aussehen eines katzenhaften Roboters im Horizon-Watcher-Look annimmt.

Die Rüstung bietet zudem eigene Skills und Eigenschaften, ist aber nicht mit anderen Rüstungen kombinierbar. Die genauen Werte des Sets sind noch nicht bekannt.

Kooperative Quests für den Skin

Doch vorerst gibt es leider nur die Quest um euren pelzigen Begleiter auszurüsten. Um den speziellen Palico-Skin zu bekommen, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Jäger-Rang auf Stufe 6 bringen Eventquest Lektionen der Wildnis starten (Stufe 5 Quest) Im Laufe der Quest müsst ihr euch mit acht Barnos herumschlagen Nach Abschluss der Quest erhaltet ihr diverse Gegenstände um die nötigen Ausrüstungsstücke für euren Palico zu schmieden

Zudem soll im Laufe der Zeit auch noch ein Auftrag kommen, welcher es euch ermöglicht Aloys Bogen herzustellen.

Wichtig: Die Quest ist nur vom 26. Januar bis zum 08. Februar (23:59 Uhr) verfügbar!!