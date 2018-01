Monster Hunter World: Weitere PS4-Beta & erster DLC angekündigt

Während eines Live Streams in Japan gab Capcom heute weitere Details zur bevorstehenden Veröffentlichung von Monster Hunter: World am 26. Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One bekannt. Zudem gibt es einen neuen Trailer zu Spiel, den wir euch keineswegs vorenthalten möchten.

Monster Hunter World Trailer:

Ebenfalls wurde heute eine dritte Beta für PlayStation 4-Spieler bestätigt, die in Europa am 19. Januar startet und bis zum 22. Januar läuft. Zusätzlich zu den bereits in den vorherigen Betas spielbaren Kämpfen gegen den Großjagras, Anjanath und Barroth können Spieler in der dritten Beta nun auch den Furcht einflößenden, ikonischen Nergigante jagen.

Darüber hinaus bestätigte Capcom heute Pläne, Monster Hunter: World nach Veröffentlichung mit regelmäßigen Inhaltsaktualisierungen und kostenlosen Updates zu unterstützten. Als erstes Update wird im Frühjahr 2018 der Dämonjho dem Spiel hinzugefügt. Dieses sehr aggressive Monster fordert die Hunter ganz besonders mit seinem schier unstillbaren Hunger heraus – aufgrund seines extrem schnellen Stoffwechsels muss der Dämonjho ständig Nahrung zu sich nehmen, und stürzt sich auf jede Kreatur in seiner Nähe.

Quelle: Capcom