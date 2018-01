Monster Hunter World auf Xbox One mit massiven Problemen

Der Onlinemodus von Monster Hunter World wird seit dem Release am vergangenen Freitag von massiven Problemen geplagt. Daher entschieden sich die Entwickler nun dazu, fast jegliche Online-Funktionen auf der Microsoft Konsole vorerst offline zu nehmen.

Wie die Entwickler auf Twitter vermelden, sind die Funktionen Matchmaking, Filter Search, Squad Session Search und Response SOS derzeit nicht verfügbar. Das Team arbeitet aktuell fieberhaft an einer Lösung und wird ein Update bereitstellen, sobald es verfügbar ist.

In der Zwischenzeit könnt ihr jedoch noch über Session ID, Freunde-Einladung oder Looking for Groups eine Partie erstellen.

Hunters on Xbox One, the “Matchmake”, “Filter Search”, “Squad Session Search” and “Response to SOS” functions are currently unavailable; our dev team is currently working on a solution and we’ll provide an update as soon as it is available.

— Monster Hunter (@monsterhunter) 29. Januar 2018