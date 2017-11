Mögliches The Witcher 4 ohne Geralt von Riva

Mit The Witcher 3 haben die Männer von CD Projekt Red ein wahres Meisterwerk geschaffen. Selten konnte ein Spiel die Spielerschaft so überzeugen, wie es das Abenteuer um den Hexer Geralt getan hat. Ob es einen Nachfolger geben wird steht noch in den Sternen. Momentan arbeitet Entwickler CD Project Red an Cyberpunk 2077.

Vierter Teil ohne Geralt!

Adam Kiciński, CEO von CD Projekt, verriet in einem aktuellen Interview, dass Geralt im Ruhestand ist. Obwohl ein The Witcher 4 noch nicht offiziell bestätigt wurde, könnte man es sich aber sehr gut vorstellen. Bis dies aber schließlich der Fall ist, dürfte noch einige Jahre vergehen und wer weiß, vielleicht dürfen wir in der Zukunft mit Geralts Tochter Ciri durch die Lande ziehen.

