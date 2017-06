Mittelerde: Schatten des Krieges mit bekanntem Synchronsprecher

Warner gibt bekannt, dass Talion, Protagonist des Action-RPGs Mittelerde: Schatten des Krieges, in der englischen Fassung vom bekannten Synchronsprecher Troy Baker vertont wird. Baker dürfte Spielern bestens bekannt sein, so war er in der Vergangenheit unter anderem die Stimme von Booker DeWitt in BioShock: Infinite oder von Joel in The Last of Us.

Die englische Sprachausgabe wird auch in der deutschen Verkaufsversion zur Verfügung stehen. Baker hat zudem erweiterte Aufgaben als Performance Capture Director des Spiels übernommen. Dank seiner umfangreichen Erfahrungen soll er dafür sorgen, dass jeder Charakter im Spiel perfekt zur Geschichte des Titels passt.

Mittelerde: Schatten des Krieges wird nach einer Verschiebung am 10. Oktober 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.