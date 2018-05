Minecraft Nintendo Switch – Retail Release und Crossplay kommen

Minecraft Nintendo Switch Edition erscheint am 20. Juni endlich als Retail-Version. Bereits einen Tag später erscheint endlich auch das „Better together“ Update, welches unter anderem Crossplay mit den anderen Systemen bietet.

Mit dem neuen Update könnt ihr die Klötzchenwelten endlich auch mit Spielern auf Xbox, PC, Mac, VR, Android und iOS gemeinsam erschaffen. Ebenfalls neu ist zudem die Zombie-Jagd.

Das „Better Together“ Update wird für Besitzer der Switch-Fassung kostenlos zur Verfügung stehen und hebt Minecraft Nintendo Switch endlich auf dieselbe Stufe mit den anderen Versionen des Spiels, die bereits seit Ende 2017 auf Crossplay zurückgreifen können.

Außerdem wird es spielinterne Erfolge geben, der Minecraft-Marktplatz wird eingeführt und die Größe der Spielewelt gleicht endlich der, der anderen Versionen.

Minecraft is bigger, better and more beautiful–with new ways to play and share! Share the adventure with friends across different platforms when @Minecraft and the Better Together update comes to #NintendoSwitch 6/21! https://t.co/UVaJwZb9IF pic.twitter.com/ffjcF7zupW

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10. Mai 2018