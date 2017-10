Microsoft veröffentlicht das Herbst-Update für Xbox One

Endlich ist es da: Das Herbst-Update für Xbox One ist ab sofort verfügbar. Mit dem Update lässt sich unter anderem das Home-Menü personalisieren. Außerdem bereitet das Update auf den Übergang zu Xbox One X vor, denn die Daten der aktuellen Xbox lassen sich dadurch einfach auf die neue 4K-Konsole transferieren.

Die Neuheiten des Updates im Überblick:

Personalisiere Dein Home-Menü



Mit dem Herbst-Update personalisierst Du Dein Home-Menü und passt es Deinen individuellen Interessen an. Ergänze etwa Deine Lieblingsspiele, das Xbox Live Gold-Programm und viele weitere Inhalte über das neue Block-System. So ordnest Du die Kacheln nach Deinen eigenen Präferenzen und lässt Dir im Home-Menü nur das anzeigen, was Dich wirklich interessiert.

Mit dem neuen Guide verpasst Du nichts mehr



Ab sofort navigierst Du schneller und einfacher durch die Tabs im Xbox Guide. Die brandneue Turnier-Rubrik im Multiplayer-Tab bietet Dir nun einen leichteren Zugang in Deine offiziellen Turniere und Community-Wettkämpfe. So erkundest Du vielfältige Xbox Arena Wettkämpfe mit zahlreichen neuen Optionen und neuen Titeln.

Weiterhin wirst Du mit dem Herbst-Update Deinen Account besser organisieren. Dein Profil ist nun so gestaltet, dass Du vergangene Aktivitäten unkompliziert erneut aufrufen kannst. Zukünftig legst Du noch einfacher fest, wer Deine Aktivitäten sehen darf und wer nicht – das ermöglichen neue Privatsphäre-Einstellungen.

Vorteile für Xbox One X (Veröffentlichung am 7. November)



Das Herbst-Update vereinfacht Dir auch den Übergang auf Xbox One X: Übertrage Deine Spiele über eine Festplatte oder Dein Heimnetzwerk von der alten auf die neue Konsole und spiele nahtlos am letzten Speicherpunkt weiter. Um Dir die 4K-Inhalte für Xbox One X Enhanced Titel bereits vor dem Kauf der Xbox One X zu sichern, lädst Du Dir den Content einfach auf Xbox One oder Xbox One S und überträgst die Inhalte ab dem 7. November direkt auf Deine Xbox One X.

Erkunde und erstelle neue Inhalte für Mixer



Der Mixer-Reiter auf dem Dashboard zeigt ab sofort eine Vorschau an, damit Du bereits eine Preview des Streams vorab siehst. Um die Qualität Deines Streams zu gewährleisten, wird Deiner Xbox-One-Familie bei ausreichender Bandbreite eine 1080p-Verbindung zur Verfügung gestellt.

Quelle: PM Microsoft