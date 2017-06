Die Zombies sind los! State of Decay geht mit State of Decay 2 in die zweite Runde. Wieder muss man um Ressourcen und ums Überleben kämpfen, als auch seine Basis errichten und erweitern.

Gameplay-Trailer

In bester The Walking Dead-Manier streift der Spieler mit seiner Gruppe über eine von Untoten versuchte Oberfläche. Außerdem wird es, wie man im Trailer erkennen kann den ein oder anderen Bosskampf geben. State of Decay 2 ist für Frühling 2018 angekündigt.

