Microsoft stellt offizielles Sea of Thieves Zubehör vor

Microsoft wird neben dem leuchtenden Controller noch weiteres Zubehör zum Piratenabenteuer Sea of Thieves von Rare anbieten.

Das Xbox Sea of Thieves Gaming Zubehör von Seagate und Controller Gear wurde nun enthüllt. Diese Accessoires wurden in Zusammenarbeit mit Xbox und Rare entwickelt, um sich an den Look Xbox Wireless Controllers anzupassen und das komplette Piraten-Setup zu vervollständigen.

Das Zubehör umfasst die „Seagate Special Edition Sea of Thieves 2TB Game Drive“-Festplatte und zwei Controller Gear Limited Edition Sea of Thieves Xbox One Controller Stands.

Das Laufwerk wird über einen USB 3.0-Slot verbunden und bringt eine einmonatige Xbox Game Pass-Mitgliedschaft mit. Außerdem gibt es sowie eine exklusive, mit Juwelen besetzte Ingame-Waffe (The Midnight Blunderbuss) für das Spiel.

Die Seagate-Festplatte wird ab dem 20. März 2018 auch in Deutschland zum Preis von rund 90 Euro erhältlich sein.

Ein Stand dient dabei lediglich als Halterung für den Controller, der zweite lädt den Akku des Gamepads auf. Erscheinen soll das Zubehör am 05. April.

Sea of Thieves erscheint bereits am 20. März für Xbox One.