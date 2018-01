Microsoft plant speziellen Sea of Thieves Controller

Im März diesen Jahres wird mit Sea of Thieves eines der wohl interessantesten Projekte für die Xbox One erscheinen. Passend dazu plant Microsoft nun einen speziellen Controller im speziellen Design, der bereits im Februar erscheinen soll. Neben einem „Sea of Thieves“-Design bietet der Controller noch eine weitere Besonderheit. So leuchtet das gute Stück in der Dunkelheit und wird so selbst bei Nacht zu einem echten Blickfang.

Wer nun dachte, dass die Liste der Extras hier aufhört, der irrt. Darüber hinaus packt Microsoft dem Controller noch den herunterladbaren Inhalt „Ferryman Clothing Set“ bei und eine eine 14-tägige-Testversion von Xbox Live Gold und ein Xbox Game Pass.

Der Sea of Thieves-Controller erscheint hierzulande am 13. Februar 2018 und kann ab sofort bereits bei Amazon.de vorbestellt werden.

Quelle: Microsoft