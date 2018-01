Microsoft kündigt großes Update für den Xbox Game Pass an

Microsoft hat heute ein großes Update für den Xbox Game Pass angekündigt. Mit selbigen erhaltet ihr in Zukunft direkten Zugang zu den kommenden Highlights wie Sea of Thieves, welches am 20. März erscheinen wird. Auch Titel wie Crackdown 3 und State of Decay 2 sollen direkt zu deren jeweiligen Launch via Xbox Game Pass verfügbar sein.

Was ist der Xbox Game Pass

Mit dem Xbox Game Pass erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 100 Spiele aus dem Xbox One- und dem abwärtskompatiblen Xbox 360-Portfolio. Nach einer kostenlosen 14-tägigen Testphase kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Katalog des Xbox Game Pass wird monatlich mit neuen Titeln aktualisiert, eine Übersicht aller verfügbaren Spiele findest ihr unter folgendem Link.

Ab dem 20. März könnt ihr zudem eine sechsmonatige Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass bei ausgewählten Retailern zu einem Preis von 59,99 Euro erwerben. Bisher war der Zugang zum Programm nur digital möglich.

