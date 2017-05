Microsoft kündigt Gamerscore Super Deal Aktion für Xbox One Slim an

Das wird alle Xbox-Freunde interessieren, die planen eine Xbox One S in nächster Zeit zu erwerben. Über die sozialen Netzwerke hat Microsoft Deutschland eine neue Gamerscore Super Deal Aktion für Xbox One angekündigt. Mit etwas Glück oder besser gesagt dem richtigen Gamerscore bekommt ihr auf ausgewählte Xbox One S Bundles bei dem Versandriesen Amazon bis zu 100,- Euro Rabatt. Die Aktion ist zusätzlich auch für alle Besitzer einer Xbox One S interessant. Denn wer seinen Code teilt, weil er ihn nicht braucht, der bekommt das Rennspiel Forza Motorsport 6 von Microsoft geschenkt, insofern der geteilte Code eingelöst wird.

Die genauen Details zur Aktion stehen noch aus. Laut aktuellen Gerüchten, soll aber schon heute gegen 14:00 Uhr der Startschuss für die Gamerscore-Aktion fallen. Wir bleiben hier natürlich am Ball und werden eine aktualisierte News veröffentlichen, sobald alle Details bekannt sind.

Quelle: Microsoft Deutschland