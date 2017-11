Microsoft beschenkt Xbox One X Käufer. Käufer der neuen Power-Konsole sollten unbedingt ihren Nachrichteneingang auf Xbox Live überprüfen. Auf Reddit wird davon berichtet, dass Microsoft Besitzern der Xbox One X den 4K-Film The Lego Batman Movie spendiert. Der Code soll bis zum 31. März 2018 gültig sein.