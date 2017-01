Micro Machines World Series angekündigt – Der Klassiker kehrt zurück

Codemasters & Koch Media haben einen neuen Teil der beliebten Rennspielserie unserer Jugend unter dem Namen Micro Machines World Series für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt.

Das Spiel setzt auf dasselbe Gameplay wie die Vorgänger, bietet natürlich aber auch knallbunte und knackig scharfe HD-Grafik. Zu den Umgebungen zählen unter anderem ein Garten, eine Küche und eine Werkstatt.

Zu den bekannten Spielmodi, wie Rennen und Eliminierung gesellen sich in Micro Machines World Series auch neue interaktive Kampfarenen. Darin kämpft der Spieler gegen seine Freunde oder KI-Kontrahenten. Auch das Teamplay kommt darin nicht zu kurz. In Capture the Flag und King of the Hill arbeiten die Spieler in Teams zusammen.

Micro Machines World Series erscheint bereits am 21. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.