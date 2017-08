Metroidvania forma.8 erscheint für Nintendo Switch + Erste Videos

Publisher MixedBag hat bestätigt, dass das Metroidvania-Spiel forma.8 für Nintendo Switch erscheinen wird. Bereits in der kommenden Woche, genauer gesagt am 24. August, wird der Titel erscheinen. In einem Interview im Februar verkündeten die Entwickler noch ihr Interesse an der neuen Nintendo Konsole.

Außerdem kündigte das Team an, dass mit Wheels of Aurelia von Entwickler Santa Ragione und ATOMINE von Broken Arms Games in Zukunft zwei weitere Projekte für Nintendo Switch erscheinen werden.

Wheels of Aurelia wird auch auf der gamescom spielbar sein und soll im Oktober 2017 erscheinen. Spielerisch erwartet euch ein „erzählerischer Roadtrip durch das Italien der 1970er Jahre“. Das Spiel erzählt die Geschichte von Lella, die die weltberühmte Via Aurelia” an der italienischen Westküste abfährt.

Das isometrische Rennspiel legt seinen Fokus auf den Wiederspielwert. Jedes Spiel dauert 15 Minuten, 16 verschiedene Enden soll es zu entdecken geben.

ATOMINE hingegen ist ein minimalistischer Twin-Stick-Shooter Rogue-lite Mix, in dem ihr die Geheimnisse hinter dem Computervirus STUXNET aufdecken müsst. Darin müsst ihr alle Level von Gegnern säubern, um so das Portal zum nächsten Abschnitt zu öffnen. ATOMINE soll Ende des Jahres 2017 für Nintendo Switch und andere Plattformen erscheinen.