Metacritic Jahresrückblick 2017 wird von Nintendo Switch dominiert

Metacritic dürften den meisten von euch mit Sicherheit ein Begriff sein. Das Portal sammelt die Reviews zu allen Videospielen (und anderen Bereichen) und bietet dadurch Durchschnitts- und Vergleichswerte. Über den Sinn eines solchen Portals lässt sich natürlich streiten, aber darum geht es heute nicht.

Wie in jedem Jahr veröffentlichte die Website nun den Jahresrückblick für 2017, welcher von der Nintendo Switch dominiert wird. Im Durchschnitt kamen alle Switch-Titel auf eine Bewertung von 71,2 von 100 möglichen Punkten und liegt damit ein gutes Stück vor der PlayStation 4, für die aber auch mehr als doppelt so viele Titel veröffentlicht wurden.

Die Liste der Spiele, die mindestens 90/100 Punkten erreichten, führt die Switch mit immerhin vier Spielen sogar an, wenn auch nur knapp.

Metacritic Jahresrückblick 2017 – Nintendo Switch ganz vorne

In den Top 11 der besten Videospiele des vergangenen Jahres finden sich ganze vier Spiele für die Nintendo Switch. Mit einem Metascore von 97/100 liegt The Legend of Zelda: Breath of the Wild ganz vorne, dicht gefolgt von Super Mario Odyssey mit 96/100.

Auf Platz 4 liegt das hervorragende Persona 5 für die PlayStation 4. Die Xbox One ist in der Liste lediglich mit What Remains of Edith Finch zu finden. Mit einem Score von 92, beziehungsweise 91 komplettieren Mario Kart 8 Deluxe und Shovel Knight: Treasure Trove die Topliste.

Die weiteren Gewinner

PS4-Spiel des Jahres: Persona 5

PS4-Exklusivtitel des Jahres: Horizon: Zero Dawn

Xbox Spiel des Jahres: What Remains of Edith Finch

Xbox-Exklusivtitel des Jahres: Forza Horizon 3: Hot Wheels

Switch Spiel des Jahres: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Switch-Exklusivtitel des Jahres: Super Mario Odyssey

Sehr interessant, wie wir finden. Die gesamte Analyse des Jahres 2017 findet ihr im Jahresrückblick von Metacritic.