Meilenstein für Nintendo: Die Switch wurde bereits 10 Millionen Mal verkauft

Die Nintendo Switch lässt ihren Vorgänger die Wii U weiterhin im Schatten stehen! Nintendo gab heute bekannt, dass die weltweiten Verkaufszahlen der Hybrid-Konsole einen neuen Meilenstein erreicht haben: Seit März dieses Jahres – also in nur 9 Monaten – haben sich weltweit 10 Millionen Fans die Switch zugelegt.

Satoru Shibata, Präsident von Nintendo of Europe:

„Wir sind begeistert, dass unsere Fans in Europa und weltweit so viel Spaß an Spielerlebnissen haben, wie sie nur Nintendo Switch bieten kann. Egal, ob es sich dabei um die neuesten Abenteuer von Mario und Link handelt oder um einzigartige Spiele wie 1-2-Switch, bei dem die Spieler statt des Bildschirms sich gegenseitig im Auge behalten.“

Die Nintendo Switch-Fans haben weiter Grund zur Freude. Über das bestehende, riesige Spielearsenal hinaus, erwartet sie 2018 ein pralles Line-up an Nintendo-Neuheiten wie Kirby Star Allies, Bayonetta 2, Dragon Quest Builders und ein neuer Yoshi-Titel. Großartige neue Spiele kommen selbstverständlich auch wieder von zahlreichen Publishern, etwa Wolfenstein II: The New Colossus von Bethesda, Mega Man 11 von Capcom, project OCTOPATH TRAVELER (Arbeitstitel) von Square Enix, Shovel Knight: King of Cards von Yacht Club Games oder Morphies Law von Cosmoscope.

Quelle: PM Nintendo