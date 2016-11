Mass Effect Andromeda soll offene Level bieten

Entwickler BioWare hat sich erneut zum kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect Andromeda zu Wort gemeldet. Nachdem man sich das Feedback der Fans zu den Vorgängern zu Herzen nehmen möchte und erst vor Kurzem einen neuen Trailer veröffentlicht hat, geht es diesmal um den Aufbau des eigentlichen Spieles.

Via Twitter hat Creative Director Mac Walters einige Fragen von Fans der Serie beantwortet. Dort meldet er unter anderem, dass man im neuesten Ableger unter anderem die Vertikalität erhöht habe. Dadurch sollen die einzelnen Level größer und offener werden, als in der Vergangenheit.

I’m lovin how much jump and verticality have improved the openness of our levels. #ExplorersWanted

— Mac Walters (@macwalterslives) 18. November 2016