Mass Effect: Andromeda – Erstes Gameplay im Dezember

Entwickler BioWare hat verraten, wann wir in den Genuss erster Gameplay-Szenen zum kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda kommen werden.

Fans müssen sich nicht mehr allzu lange gedulden, denn das Ingame-Material wird auf den Game Awards 2016 gezeigt werden. Dieses Event findet bereits am 01.12. im Microsoft Theater in Los Angeles um 17:30 Uhr (Ortszeit) statt.

Hierzulande wäre das Freitag, der 02.12.16 um 02:30 Uhr nachts.

On December 1, you’ll get a first look at Mass Effect: Andromeda gameplay at @thegameawards. pic.twitter.com/w8i4CKpvjX

— Mass Effect (@masseffect) 21. November 2016