Mass Effect: Andromeda – Demo veröffentlicht

EA und BioWare haben für alle Unentschlossenen eine Demoversion zum Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Die Trial-Version steht ab sofort auf PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit.

In der Demo können Spieler Mass Effect: Andromeda zehn Stunden lang antesten, also genau so, wie die Demo, die EA-Access-Abonnenten vor dem Erscheinen des Spiels ausprobieren konnten.

Zur Verfügung steht der Einzelspielermodus, dort allerdings ausschließlich der erste Planet des Spiels. Auch ein Blick auf den Mehrspielermodus ist möglich, allerdings ist dieser auf zehn Stunden Spielzeit begrenzt. Solltet ihr nach der Trial-Version die Vollversion kaufen wollen, kann der Fortschritt übernommen werden.

Fight for a new home in a dangerous galaxy. The Mass Effect: Andromeda Trial is now available on all platforms! pic.twitter.com/t4r2kvyenc

— Mass Effect (@masseffect) 13. Juli 2017