Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series angekündigt

Und die nächste Ankündigung der Game Awards 2016, Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series kommt 2017! Was schon länger als Gerücht durch das Internet geisterte, ist nun also offiziell.

Laut Entwickler Telltale Games soll sich der Titel durch seinen besonderen Humor, Emotionen und das Teamwork der Guardians in einem coolen Science Fiction Szenario auszeichnen.

Im Spiel schlüpft man in verschiedene Rollen innerhalb der Ragtag Band of Heroes und reist als Pilot durch die Galaxie. Die spannende Geschichte wurde zusammen mit den kreativen Köpfen von Marvel geschrieben.

Wie auch die vorangegangenen Titel des Entwicklers, erscheint auch Marvel’s Guardians of the Galaxy im Episodenformat. Auch ein Season Pass wird erneut verfügbar sein.



Los geht es im Laufe des Jahres 2017.