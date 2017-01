Marvel vs Capcom Infinite – Ist das das Lineup?

Wie der Capcom-Insider Ten_Count_Fall von einer Quelle bei Capcom UK erfahren haben will, steht das Kämpfer-Lineup zum kommenden Crossover Beat ‚em Up Marvel vs Capcom Infinite bereits fest.

Bei der Liste der Kämpfer ist allerdings noch unklar, ob alle Recken von Beginn an dabei sein werden oder erst als DLC nachgereicht werden.

Marvel vs Capcom Infinite – Sieht so das Lineup aus?

Folgende Charaktere sollen spielbar sein:

MARVEL

Iron Man

Captain America

Captain Marvel

Ms Marvel

Thor

Loki

Hulk

Hawkeye

Black Panther

Black Widow

Ant-Man

Spider-Man

Venom

Daredevil

Iron Fist

Luke Cage

Ghost Rider

Punisher

Ultron

Thanos

Star-Lord

Rocket (w/Groot)

Doctor Strange

Gwenpool

Squirrel Girl

Fing Fang Foom (Giant Character)

Wolverine

Magneto

Storm

Doctor Doom

CAPCOM

Ryu

Rashid

Chun-Li

Zangief

Gill

Morrigan

Talbain

Tessa

Mega Man X

Sigma

Roll

Strider

Jin

Captain Commando

Edward Falcon

Asura

Gene

Dante

Leon

Ada

Wesker

Nina (BoF2)

Spencer

Simon Blackquill

Phoenix Wright

Rathalos (Giant Character)

Masamune

Date

Batsu

June

Frank West

Marvel vs Capcom Infinite wird im Jahr 2017 erscheinen. Capcom hat die Meldung bisher nicht kommentiert.