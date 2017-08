Nicht mal mehr einen Monat, bis das Crossover Mario + Rabbids: Kingdom Battle für die Nintendo Switch erscheint. Dabei erinnert das Spiel stark an die XCOM-Reihe. Ihr schlüpft in die Haut unterschiedlicher Charaktere und schiebt diese aus der Vogelperspektive über ein Schlachtfeld. Jetzt wurde ein Spotlight veröffentlicht, welchen Hauptcharakter Mario in den Fokus nimmt.

Character-Spotlight:

Die witzige Mischung erscheint am 29. August 2017 exklusiv für die Nintendo Switch.

Quelle