Mario + Rabbids Kingdom Battle Review

Es gibt Kooperationen, die man sich nicht einmal in den kühnsten Träumen ausdenken kann. Eine davon ist mit Sicherheit Ubisofts neuer Nintendo Switch-Titel Mario + Rabbids Kingdom Battle. Das neue Abenteuer rund um den beliebten Schnauzbartträger stellt kein typisches Jump and Run dar, sondern präsentiert sich als reinrassiges Rundenstrategie-Spiel, welches an Genrekollegen wie XCOM erinnert.

Garniert wird das Konzept mit den irrwitzigen Rabbids aus dem Hause Ubisoft, die dem Spiel dank des skurrilen Humors ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Was anfangs verrückt klingt, entpuppt sich während unseres Tests als absoluter Überraschungshit mit Spielspaßgarantie.

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Herrlich verrückt!

So verrückt die Idee des Spiels schon klingt, so verrückt fällt auch der Einstieg in das Spiel aus. Wie es der Zufall so will, landen die „Raving Rabbids“ mit ihrer Zeitmaschine in dem Labor einer Hobby-Entwicklerin, die aktuell an einer Brille tüftelt, die Objekte miteinander verschmelzen lässt. Natürlich krallen sich die anarchistischen Karnickel die Brille und landen auf direktem Weg im Pilzkönigreich, wo sie für reichlich Chaos sorgen.

Denn auf ihrem Weg in das Pilzkönigreich sind zahllose Hasen mit den verschiedensten Objekten verschmolzen, sodass es sogar flauschige Kopien unserer Helden Mario, Luigi und Co. gibt. Natürlich lässt sich unser aller Held Super Mario nicht lumpen und versucht dem entstandenen Chaos ein Ende zu bereiten. Direkt zu Spielbeginn bekommt er dabei Rabbid-Luigi und Rabbid-Peach zur Seite gestellt, die ihn fortan begleiten. Nicht minder wichtig ist der kleine Roboter Beep-O, der das Heldenteam stets mit nützlichen Ratschlägen und Hinweisen unterstützt.

Ein Held wandelt auf neuen Pfaden

Mario + Rabbids Kingdom Battle ist kein Jump and Run, wie man es eventuell von einem Mario-Spiel erwarten würde. In dem neuesten Abenteuer erwartet euch ein reinrassiger Strategie-Titel, in dem wir das Pilzkönigreich auf weitgehend linearen Pfaden erkunden. Dennoch bieten die äußerst liebevoll gestalteten Welten Freiraum für Erkundungen und Rätsel. Überall gibt es goldene Münzen und Schatzkisten zu entdecken, die Extras für uns bereithalten oder in neue Ausrüstungen investiert werden können. Auch der Wiederspielwert kommt nicht zu kurz, da ihr in den vier Welten schnell auf Anfangs unzugängliche Bereiche trefft, die nur mit passenden Fähigkeiten betreten werden können.

Das Hauptaugenmerk legt der Titel aber auf die rundenbasierten Gefechte, die äußerst taktisch ablaufen. Das Gameplay erinnert dabei an Genre-Größen wie XCOM und bietet überraschend viel Tiefgang und Abwechslung. Während die ersten Schlachten noch sehr human und einsteigerfreundlich ausfallen, zieht der Schwierigkeitsgrad im Verlauf der ersten Spielstunden deutlich an und erfordert hier und da einen kühlen Kopf und clevere Gedankengänge. Unfair wird das Spiel dabei nicht und verliert zu keiner Zeit seine Familienfreundlichkeit aus den Augen. Wenn ihr mal mit einem Kampf Probleme habt, könnt ihr auf Knopfdruck sogar in den Einsteigermodus „switchen“.

Auf in die Schlacht

Kommen wir nun zu den rundenbasierten Schlachten im Spiel. Jeder Held ist dabei mit einer Feuerwaffe ausgestattet und verfügt obendrein über Spezialtechniken, die nach und nach freigeschaltet werden. Zu Beginn besteht euer Team aus dem Trio rund um Super Mario, Rabbid-Luigi und Rabbid-Peach. Später stoßen dann noch Luigi, Yoshi, Peach, Rabbid-Mario und Rabbid-Yoshi hinzu, die dann auf Wunsch in dem aktiven Dreier-Team eingesetzt werden können. Die Schlachten erfolgen immer in abgegrenzten Arealen, die sich zumeist sogar auf mehrere Ebenen erstrecken.

Innerhalb der Auseinandersetzungen, habt ihr während jedem Zug mehrere Aktionsmöglichkeiten. Zum einen könnt ihr den jeweils aktiven Charakter über einen bestimmten Bewegungsradius fortbewegen. Trifft euer Held auf seinem Weg dabei auf einen Feind, führt er eine coole Dash-Attacke aus, die Schaden anrichtet.

Cleverness siegt!

Wer seine Laufwege clever plant, kann somit also Extraschaden anrichten. Zum anderen könnt ihr natürlich direkt in die Offensive gehen und mit Hilfe eurer Waffen sichtbare Gegner unter Beschuss nehmen. Dabei sind natürlich auch Deckungen und weitere Parameter wie explosive Umgebungsobjekte zu beachten, die noch mehr Schaden anrichten. Teamaktionen sind ebenso mit von der Partie, so könnt ihr euch von eurem Kammeraden in die Höhe katapultieren lassen, um größere Distanzen zu überwinden und Gegnern somit taktisch zu überlisten. Last but not least wären die Spezialfähigkeiten zu nennen. Diese erfordern eine gewisse „Aufladungsphase“ und sind daher nicht in jeder Runde einsetzbar. So besitzt Mario beispielsweise die Gabe Gegner während ihrer Angriffsphase unter Beschuss zu nehmen, wenn sie in sein Sichtfeld rennen und Rabbid-Peach kann einen Schutzschirm erzeugen, der den zugefügten Schaden mindert.

Vor allem in den späteren Kapiteln wird es zudem ungeheuer wichtig, dass ihr stets die Deckung sucht, da ein kleiner Fehler direkt das virtuelle Ableben eures Helden bedeuten kann. Aber keine Angst: Scheitert ihr in einer Schlacht, dürft ihr selbige direkt noch einmal beginnen. Zudem werden eure Leistungen nach jeder Auseinandersetzung bewertet. So erreicht ihr das bestmögliche Ergebnis, wenn ihr einen Kampf mit allen Protagonisten in der vorgegebenen Anzahl an Spielrunden meistert. Für erfolgreiche Kämpfe gibt es obendrein kostbare Münzen, die ihr in neue Waffen investieren könnt, die mehr Durchschlagskraft haben.

Unglaublich gute Präsentation

Man kann in den letzten Jahren Ubisoft gut und gern den Vorwurf gemacht haben, dass ihre Produktionen etwas unsauber und voreilig auf den Markt geworfen wurden. Diesem Vorurteil muss sich Mario + Rabbids Kingdom Battle nicht erwehren. Ubisoft ist hier ein wahrlich liebevolles Abenteuer gelungen, was den Namen „Super Mario“ mit Ehre tragen darf. In den Spielwelten gibt es unglaublich viele Details zu entdecken. Der Soundtrack ist ein Genuss und obendrein setzt der Slapstick-Humor der Rabbids der gesamten Präsentation einfach noch das „i-Tüpfelchen“ auf. Ich hätte nicht erwartet, dass die Verschmelzung aus dem Pilzkönigreich und der verrückten Rabbids so gut harmonieren kann, doch ich wurde meisterlich eines besseren belehrt. Technisch kann man dem Abenteuer nicht viel ankreiden. Der Titel läuft sowohl im Dock, als auch im Handheld-Modus weitestgehend ruckelfrei und sieht einfach nur toll aus.

Einzig bei den Kämpfen gibt es hier und da kleinere Patzer. So zeigt der Kameraausschnitt gerade in größeren Arenen gefühlt einen zu kleinen Bildausschnitt und hier und da gibt es bei viel Action auf dem Bildschirm auch kleinere Ruckler zu verzeichnen.

Fazit: